"Recepta dla Polski". Konwencja programowa Lewicy [OGLĄDAJ]

Zdrowie, edukacja, opieka, praca i klimat - to zdaniem Lewicy sfery życia publicznego, które wymagają reorganizacji. Trwa konwencja programowa Lewicy. "Recepta dla Polski". Oglądaj.

- Zdrowie, Opieka, Edukacja, Praca i Klimat. Oto pięć filarów lewicowej Recepty dla Polski. Pięć obszarów, od których powinniśmy zacząć działać. A to wszystko w jednym celu. By Polska stała się lepszym miejscem do życia - powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus otwierając konwencję programową Lewicy.

Marcelina Zawisze mówiła na temat służby zdrowia, która została nadwyrężona w czasie pandemii. - Pandemia była sprawdzianem dla ochrony zdrowia w Polsce. Niestety, bilans tej próby jest tragiczny. Wszystkie dotychczasowe problemy zsumowały się i urosły do rangi potężnego kryzysu, z którym trzeba sobie poradzić już dzisiaj.

Wśród postulatów Lewicy jest przekazanie 7.2 proc. PKB na służbę zdrowia, co ma zlikwidować kolejki do specjalistów. Zapowiadane jest również przekazanie 850 mln euro na szpitale powiatowe. Politycy chcą, aby produkcja szczepionek odbywała się w Polsce.

Bezpłatny pakiet seniora

- We współpracy z samorządami stworzymy 200 tysięcy nowych miejsc w ciągu 4 lat. Nasi lewicowi samorządowcy, nawet bez wsparcia rządu robią to od dawna. Przeniesiemy tę energię na cały kraj - powiedziała posłanka Karolina Pawliczak.

Lewica zapowiada podwyższenie świadczeń na dzieci oraz wsparcie dla osób z niepełnosprawnością np. poprzez zapewnienie osobistego asystenta. Każdy senior otrzyma "pakiet wsparcia", czyli pulsoksymetr i ciśnieniomierz. Kolejki do sanatorium mają być krótsze. Lewica chce utworzyć dzienne domy opieki dla osób starszych.

"Recepta dla Polski"

Politycy Lewicy zapowiadają rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie państwa w pięciu sferach życia publicznego. "Recepta dla Polski" ma rozwiązać problemy związane ze służbą zdrowia, edukacją, opieką, pracą i klimatem.

"Nie ulega wątpliwości, że skutki pandemii odczuliśmy wszyscy. Nawet jeśli nie chorowaliśmy na COVID-19. Pandemia dotknęła dorosłych i dzieci, seniorów i ludzi w tzw. wieku produkcyjnym, pracowników i pracodawców niemal wszystkich branż, uczniów i nauczycieli, lekarzy, pielęgniarki, personel medyczny oraz pacjentów cierpiących na różne choroby. Każdy z nas w jakiś sposób ucierpiał przez pandemię COVID-19." - czytamy w komunikacie Lewicy.

Konwencja programowa zostanie podzielona na pięć części. O rozwiązaniach przeznaczonych dla poszczególnych sfer życia publicznego mówić będzie inny polityk.

dsk/Polsatnews.pl