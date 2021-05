Młody piłkarz został zamordowany 15 lat temu. Teraz "powraca" na boisko

Kiyan Prince występował w juniorskich drużynach klubu Quuens Park Rangers. Chłopak miał niebagatelne umiejętności i był uważany za duży talent.

Jego kariera skończyła się jednak zanim na dobre się zaczęła.

18 maja 2006 roku, 15-letni wówczas Kiyan został pchnięty nożem, kiedy próbował przerwać szkolną bójkę. Nastolatek został natychmiast przetransportowany do szpitala, jednak rana okazała się zbyt poważna i nie udało się go uratować.

Tragiczna śmierć młodego piłkarza wstrząsnęła Wielką Brytanią. Doszło nawet do zmiany prawa - wiek, w którym legalnie można kupić nóż, został podniesiony z 16 do 18 lat.

Krótko po tragedii ojciec zamordowanego 15-latka, były bokser, Mark Prince założył fundację jego imienia, która walczy z przestępstwami z użyciem noża oraz z przemocą wśród młodzieży.

O byłym zawodniku nie zapomniał również jego klub. W 2019 roku, przy aprobacie fanów, Queens Park Rangers ogłosił, że jego stadion Loftus Road, zostanie przemianowany na "Kiyan Prince Foundation Stadium".

Aby upamiętnić zawodnika klub ustanowił również coroczną nagrodę jego imienia, przyznawaną piłkarzowi, który zdobędzie najładniejszego gola dla QPR w sezonie.

We wtorek, w 15 rocznicę śmierci chłopaka, QPR poinformował natomiast, że Kiyan Prince został włączony do składu londyńskiego klubu na sezon 2021-2022. Na jego koszulce znajduje się liczba 30 - tyle lat miałby teraz.

