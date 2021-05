Pożar w kopalni Bełchatów. Kłęby czarnego dymu

13 zastępów straży pożarnej walczy z pożarem, do którego doszło w sobotę na terenie Kopalnia Węgla Brunatnego w Rogowcu k. Bełchatowa (Łódzkie). Zapalił się taśmociąg. Strażakom udało się ugasić wstępnie ogień, ale sytuacja pożarowa nie została jeszcze opanowana.

Płomienie pojawiły się na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów około południa. Okolice spowił czarny dym. Według nieoficjalnych informacji zapalił się taśmociąg transportujący węgiel do jednego z bloków elektrowni. W sieci pojawiły się nagrania oraz zdjęcia z pożaru.

Według pierwszych informacji do pożaru miało dojść na terenie Elektrowni Bełchatów, która znajduje się tuż obok.

"Sytuacja nie została opanowana"

- Zapalił się taśmociąg, który jest na wysokości około 30 metrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na dostęp do płonącego obiektu. Znajduje się on na znacznej wysokości. Jest on mniej więcej na wysokości wieżowca. Strażakom udało się ugasić wstępnie ogień, ale sytuacja pożarowa nie została opanowana. W akcję zaangażowany jest podnośnik i drabina – poinformował mł. bryg. Jędrzej Pawlak rzecznik wojewódzkiej straży pożarnej.

- Będziemy starali się oddymić i schłodzić taśmociąg, a potem ewentualnie dogasić to, co znajduje się w środku - dodał w rozmowie z Interią Pawlak.

W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany.

