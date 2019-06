Po blisko 40 latach, wyłączono blok nr 1 w Elektrowni Bełchatów

Poinformowała o tym w piątek PAP rzeczniczka prasowa spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) Sandra Apanasionek. Jak wyjaśniła, do wyłączenia bloku doszło w ostatni dzień maja.

Podkreśliła, że blok przepracował 38 lat. - Od momentu jego przyłączenia do sieci 29 grudnia 1981 r. przepracował ponad 240 tys. roboczogodzin i wyprodukował ponad 78 773 000 MWh energii elektrycznej, która przez 38 lat trafiała do około 800 tysięcy gospodarstw domowych - wyliczyła.

Moc z wycofanej jednostki została uzupełniona w systemie elektroenergetycznym przez nowobudowany, nowoczesny blok energetyczny nr 5 w Elektrowni Opole. Zwróciła uwagę, że jeszcze w tym roku system zasilony zostanie przez Grupę PGE energią z opolskiego bloku nr 6, w przyszłym roku - z nowego bloku w Elektrowni Turów, a w kolejnych latach - z bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra.

"Do końca spełniał normy środowiskowe"

Apanasionek przypomniała, że od 1 stycznia 2016 roku blok energetyczny nr 1 w Elektrowni Bełchatów pracował jako jednostka szczytowo-rezerwowa, z rocznym limitem 1500 roboczogodzin, i do końca eksploatacji spełniał wszystkie obowiązujące normy środowiskowe.

- Obecnie w elektrowni pracuje 12 bloków energetycznych, w tym nowoczesny blok o mocy 858 MW, który w ubiegłym roku wykorzystywany był przez Operatora Systemu Przesyłowego w stopniu największym w historii jego eksploatacji. Po wyłączeniu bloku nr 1 Elektrownia Bełchatów jest nadal największym w Polsce producentem energii elektrycznej - powiedziała.

Rzeczniczka podkreśliła, że Grupa PGE jest największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, z wolumenem na poziomie przekraczającym 40 proc. produkcji, a największa spółka Grupy, czyli PGE GiEK, zaspokaja w niektórych miesiącach ponad 36 proc. krajowego zapotrzebowania na energię.

"Nowe bloki dostarczą blisko 3700 MW energii"

Prezes zarządu PGE GiEK Robert Ostrowski podkreślił, że chcąc zachować pozycję lidera w branży energetycznej, spółka musi "nieustannie rozwijać potencjał swoich elektrowni i wyposażać je w nowe moce wytwórcze".

Dlatego - jak wyjaśnił - zastępowane są jednostki starszej generacji, a taką był blok nr 1 Elektrowni Bełchatów, jednostkami ultranowoczesnymi o ogromnej mocy i sprawności. Takie inwestycje prowadzone są obecnie w Elektrowni Opole, Elektrowni Turów i niebawem w Elektrowni Dolna Odra. "Nowobudowane bloki w tych lokalizacjach dostarczą do systemu łącznie blisko 3700 MW energii" - wskazał Ostrowski.

Według informacji spółki budowa dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole, o łącznej mocy 1800 MW, znajduje się w finalnej fazie realizacji. Po zakończeniu inwestycji Elektrownia Opole uplasuje się nie tylko w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie, ale również znacznie zwiększy swoją rolę w polityce bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Nowe bloki produkować będą do 12,5 TW energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Nowoczesne jednostki wytwórcze zaprojektowane zostały na 35 lat ciągłej pracy i z zapasem spełnią zaostrzone normy emisyjne. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, ich sprawność w produkcji energii elektrycznej będzie na poziomie ok. 46 proc., co przełoży się na znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko.

Wkrótce przetarg

Blok nr 5 w Elektrowni Opole został oddany do pełnej eksploatacji 31 maja. Nowoczesna technologia wykorzystana przy budowie obu bloków pozwala na zredukowanie emisji dwutlenku węgla o blisko 25 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii w porównaniu do bloków starszej generacji.

Jak poinformowała Apanasionek, prace trwają także na budowie bloku energetycznego o mocy 496 MW w Elektrowni Turów. Obecne zaawansowanie projektu wynosi ok. 90 proc. Nowy blok zastąpi wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji i pozwoli na odbudowanie mocy elektrowni do ok. 2000 MW. Zgodnie z planem zostanie oddany do użytku w 2020 r.

Rzeczniczka dodała, że w ramach dywersyfikacji paliw, poza budową nowych jednostek na węgiel, spółka rozpoczęła proces inwestycyjny budowy bloków gazowych w woj. zachodniopomorskim. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na budowę dwóch bloków gazowych o łącznej mocy ok. 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra.

