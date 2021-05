Nad Polską przejdą burze z gradem. W górach spadnie śnieg

Z alertu IMGW wynika, że na pozostałym obszarze kraju po południu i wieczorem wystąpią burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie może padać grad.

ZOBACZ: Pożar w Elektrowni Bełchatów. Kłęby czarnego dymu

Poza tym wieczorem i w nocy będzie zachmurzenie umiarkowane i duże oraz okresami przelotne opady deszczu. Miejscami wystąpią właśnie burze - lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz do 20 mm. W górach będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

⚠️Na zachodzie, północy i w centrum kraju obowiązują ostrzeżenia 1° o burzach z gradem.



Mogą wystąpić porywy wiatru do 80-90km/h i opady deszczu do 15-20 mm, a także grad.https://t.co/tBq6AJFvlF#IMGW #meteoimgw #pogoda #burza pic.twitter.com/JtV5rQsvW3 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 22, 2021

Temperatura maksymalna wahać się będzie od 14 do 19 st. C, przy opadach deszczu i burzach spadek temperatury do 9 st. C. W rejonach podgórskich Karpat będzie około 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na Podkarpaciu w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich i południowych. W czasie burz porywy wiatru wyniosą od 70 km/h do 90 km/h, wysoko w górach do 80 km/h.

WIDEO: Szczegółowa prognoza pogody na sobotni wieczór i najbliższe dni



grz/PAP