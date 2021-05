Jak podały w sobotnim komunikacie służby medyczne Ceuty, zmarły mężczyzna odniósł poważne obrażenia po upadku z dużej wysokości w porcie autonomicznego miasta. Do zdarzenia doszło w poniedziałek w trakcie masowego wtargnięcia afrykańskich imigrantów, głównie Marokańczyków, do tego hiszpańskiego miasta.

VIDEO: A handful of Red Cross medics wearing full protection gear carry out Covid tests on scores of migrant minors waiting outside a huge warehouse complex close to the border between Ceuta and Morocco pic.twitter.com/3CumVr85VN