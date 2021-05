Mający 20 metrów długości tunel był niedokończony. Został wykopany pod zabudowaniami mieszkalnymi w kompleksie dla imigrantów Falcon w Yongah Hill w Australii Zachodniej. Ośrodek jest zamknięty, a mieszkający tam migranci nie mogą go swobodnie opuszczać.

W kucki, trzy metry pod ziemią

Wykop odkrył personel ośrodka, który podejrzewa, że stworzenie podziemnego korytarza mogło trwać kilka miesięcy. Wejście do tunelu znajdowało się pod podłogą pokoju 6F. Korytarz biegł następnie pod dwoma wewnętrznymi ogrodzeniami i kończył się pięć metrów za zewnętrznym płotem całego kompleksu. Służby nie podają, kto i w jaki sposób wykopał tunel.

An elaborate escape tunnel has been uncovered in the Yongah Hill detention centre in Western Australia. Many of the...

Wykonanie wskazuje, że przejście zostało wykopane najprawdopodobniej ręcznie. Ukryty chodnik znajduje się około 3 metry pod powierzchnią ziemi, a średnica pozwala dorosłemu człowiekowi poruszać się w nim w kucki lub na czworaka.

Anulowano in wizy pobytowe

W ośrodku w Yongah Hill znajdowało się łącznie 315 mężczyzn, z czego 175 obcokrajowcom anulowano z różnych przyczyn wizy uprawniające do legalnego pobytu na ternie Australii, zaś 140 osób znajdowało się tam ponieważ ubiegają się o azyl. W ośrodku nie było kobiet ani dzieci - podał dziennik "The Guardian".

An escape tunnel has been dug at Yongah Hill detention centre in Western Australia. According to the local shire, the tunnel is less than 3 metres long but refugee advocates say 20 metres. No-one escaped. Still waiting for confirmation from ABF ⁦@abcnews⁩ pic.twitter.com/TeJ87fnUKQ