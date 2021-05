Co najmniej kilka osób zaczepiło ministra zdrowia Adama Niedzielskiego przed blokiem, gdzie mieszka. Weszły za nim na klatkę schodową, a nawet przed same drzwi do mieszkania. Film ze zdarzenia pojawił się w internecie. "Wiemy dokładnie, gdzie on mieszka i będziemy tutaj. Nie raz, nie dwa" - przekazano. Szef resortu zdrowia zawiadomił policję.