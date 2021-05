Wybrany z list PiS poseł Porozumienia prof. Wojciech Maksymowicz dołączył w czwartek do klubu parlamentarnego Polski 2050 Szymona Hołowni. - Nie mogę zgodzić się na politykę prowadzącą do zapaści służby zdrowia, a taką zapowiada koncepcja Polskiego Ładu - powiedział. Jak dodał, "PiS forsuje powrót do czysto PRL-owskiego centralizmu".