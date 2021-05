Kolejne transfery do Hołowni? Mucha odpowiada na spekulacje

- Darzymy Różę Thun wielką miłością i jeśli zdecyduje się do nas przyjść, będziemy chcieli z nią rozmawiać - mówiła w "Graffiti" Joanna Mucha (Polska 2050), pytana o ewentualne transfery do partii Szymona Hołowni. Odnosząc się z kolei do spekulacji, jakoby do jej ugrupowania miał przejść prof. Wojciech Maksymowicz, odpowiedziała: Nie wiem, skąd takie informacje.

Europosłanka Róża Thun poinformowała w poniedziałek o swym odejściu z Platformy Obywatelskiej. W skierowanym do wyborców przesłaniu wskazała, że w ostatnim czasie jej poglądy coraz częściej rozmijały się z poglądami władz partii i decyzjami klubu Koalicji Obywatelskiej. Dodała, że kulminacją gromadzących się tych różnic było wstrzymanie się od głosu większości klubu KO w sprawie ustawy ratyfikacyjnej związanej z wdrożeniem unijnego Funduszu Odbudowy.

- Nie zaprzeczę, że są osoby, które pytają o to, czy mogą do nas się przenieść, ale my z dużym spokojem podchodzimy do tych propozycji. Wszystkie należy sprawdzić pod kątem tego, czy to są ludzie, którzy do nas pasują - mówiła Joanna Mucha w "Graffiti".

Jak podkreśliła, politykom Polski 2050 zależy na tych parlamentarzystach, którzy mają "podobne DNA" co oni.

- To nie tak, że każdy kto odchodzi z PO czy czuje się tam nieswojo, natychmiast znajdzie się u nas - dodała.

ZOBACZ: Róża Thun odchodzi z Platformy Obywatelskiej

Mucha podkreśliła jednak, że jej ugrupowanie "darzy Różę Thun wielką miłością". Jeśli zdecydowałaby się na to, żeby do nas przyjść, będziemy chcieli z nią rozmawiać - przekazała.

Prowadzący program Grzegorz Kępka zapytał z kolei o prof. Wojciecha Maksymowicza. - Nie wiem, skąd takie informacje. Wiem, że wczoraj pojawiła się nieoficjalna informacja o tym, że odchodzi z Porozumienia, natomiast całej reszty nie jestem w stanie skomentować - odpowiedziała.

"PO znalazła się w koleinie totalności"

Joanna Mucha była także pytana o sytuację w Platformie Obywatelskiej. - Wiem dość dużo, bo plotki parlamentarne roznoszą się lotem błyskawicy, więc na bieżąco staram się śledzić, co się dzieje u moich kolegów - mówiła.

Jak powiedziała, atmosfera jest "dość napięta" i "wszystkich zastanawia, co się dzieje z partią". Podkreśliła jednak, że trzyma kciuki za kolegów ze swojego byłego ugrupowania.

Pytana z kolei o główny problem Platformy odpowiedziała, że PO "znalazła się w koleinie totalności i sprzeciwu wobec PiS". - Jest elektorat anty-PiSowski, ale to elektorat, który będzie chciał zagłosować na partię, która chciałaby wygrać wybory. PO zakleszczyła się w przekonaniu, żeby być liderem opozycji - powiedziała Mucha.

Inicjatywa Tuska i Trzaskowskiego

Posłanka Polski 2050 odniosła się również do informacji, jakoby w gaszenie pożaru w PO zaangażował się były premier Donald Tusk. Jak powiedziała, nie byłaby zdziwiona, gdyby te informacje okazały się prawdziwe.

- To, że Donald Tusk jest w jakiś sposób zaangażowany w działania Rafała Trzaskowskiego, to akurat wydaje mi się prawdopodobne, bo tam chyba są zaangażowane środki Europejskiej Partii Ludowej. Samo to, że to przedsięwzięcie ma się odbyć pod koniec sierpnia wskazuje, że projekt przewiduje to, żeby z impetem wejść w nowy sezon polityczny - dodała.

Dotychczasowe wydania programu "Graffiti" można obejrzeć tutaj.

WIDEO - Polacy nie chcą się szczepić. Spada liczba rejestracji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/Polsat News