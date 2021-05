Przedstawiciel służb saperskich Clifford Tunuki ostrzegł mieszkańców Wysp Salomona, że w ziemi może znajdować się więcej takich materiałów wybuchowych. W rejonie wysp na Pacyfiku nie tylko w czasie drugiej wojny światowej spadły tysiące bomb, z których część nigdy nie wybuchła. Na wyspach znajdowały się też liczne składy amunicji.

Imagine having this dug up under your house in just one day.

Another 38 bombs just dug up under a house in a Honiara.

This is not just a national issue; the US/Japenese govt and their allies need to take this seriously before more innocent lives are lost pic.twitter.com/8KReWM58Di