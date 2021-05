62-Roman Piskorz z Piotrkowa Trybunalskiego, były sanitariusz erki, mieszka w oficynie kamienicy, która od siedmiu lat z powodu złego stanu technicznego wyłączona jest z użytkowania. Budynek jest rozwalającą się ruderą. Wraz z byłą partnerką mieszka w 19-metrowy pokoju.

- Mieszkałem w kamienicy, ale jak nastał nowy administrator, to za chińskiego boga nie idzie się dogadać. Powiedział, że będzie remontował całą kamienicę, cały pion, więc przewekslował nas tu na czas remontu – mówi "Interwencji" Roman Piskorz.

ZOBACZ: Zabrano jej dziewięcioro dzieci. Wiceminister zlecił "pilne zbadanie sprawy"

- Oni po prostu przeszli z głównego budynku do tamtego i podpisali umowę na to mieszkanie i to nie jedną, tylko tam jest chyba pięć umów, to były takie umowy na zasadzie po pół roku – twierdzi Robert Blada, administrator kamienicy.

- Umowa jest podpisana nie z panem Piskorzem, przeprowadzając nas tutaj pan Blada podpisał umowę ze mną. Romek ma umowy na czas nieokreślony na mieszkanie nr 14 w kamienicy – odpowiada Małgorzata Gaworczyk, która dzieli lokal z panem Romanem.

"Oficyna nie powinna już stać"

Po wyłączeniu z użytkowania oficyny przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego właściciel kamienicy był zobowiązany znaleźć lokatorom mieszkania zastępcze. Na posesji pozostał tylko pan Roman i pani Małgorzata. Ponieważ nie otrzymywali mieszkania, po kilku latach takiej egzystencji sprawą zajęła się prokuratura i sąd.

- Oficyna nie powinna już stać. W 2014 roku po stwierdzeniu złego stanu technicznego wyłączyliśmy ten budynek z użytkowania decyzją administracyjną. Zapadło postanowienie o nałożenie 5000 zł grzywny, w celu przymuszenia. Karę można nałożyć jednokrotnie – tłumaczy Waldemar Gumienny, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

ZOBACZ: Radny zbiera śmieci. Urzędnicy grożą mu mandatem

- Pan Piskorz do 2019 roku, z tego co wiemy, nie otrzymał jakiejś takiej konkretnej propozycji. W 2020 roku w grudniu sąd wydał postanowienie, że przydział lokalu dla tej rodziny nie leży w gestii administratora – informuje Zofia Antoszczyk, dyrektor MOPR w Piotrkowie Trybunalskim.

- Policja i prokuratura prowadziła sprawę, że ich narażam na niebezpieczeństwo, bo mieszkają w budynku, który jest wyłączony z użytkowania. Nie narażam, dlatego że skończyła się umowa – mówi Robert Blada, administrator kamienicy.

WIDEO: Materiał "Interwencji"

Nie mają się gdzie podziać

- Oni uważają, że my tu mieszkamy na własne życzenie, że ja sobie tutaj po prostu żyję, żeby w którymś momencie spaść albo żeby mi coś spadło na głowę – komentuje Roman Piskorz.

Najpierw wiele lat zawieszenia, a wreszcie wyrok sądu, który jest niekorzystny dla mieszkańców rudery. Teraz muszą znaleźć nowe miejsce do życia. Pan Roman stara się o rentę socjalną, pani Małgorzata ma niewielkie, ale stałe dochody. Przyznają, że nie są już w konkubinacie, a mieszkają razem w jednym pokoju, bo po prostu nie mają gdzie się podziać.

ZOBACZ: Piotrków Trybunalski. 14-latek uratował pasażerów autobusu. Kierowca miał napad drgawek

- Przyszło pismo, że jesteśmy planowani do umieszczenia nas w planowanej liście na mieszkanie socjalne na rok przyszły. I to będzie dopiero w styczniu – mówi pan Roman.

"Czuję się jak wyciśnięta cytryna"

- Miasto mi powiedziało, że jeżeli wezmę ze sobą pana Piskorza, to oni mi dadzą mieszkanie, bo ja mam stałe dochody. No i złożyłam oświadczenie, że będziemy prowadzić wspólne gospodarstwo domowe i pan Piskorz jest wpisany razem ze mną. Ja jako główny najemca, a on jako współlokator – wyjaśnia pani Małgorzata.

- Pracowałem w pogotowiu, a później zaproponowano mi funkcję wiceprezesa do spraw organizacyjnych, czyli organizowanie akcji krwiodawstwa. Sam też jestem zasłużonym honorowym dawcą krwi. Oddałem jej ponad 300 litrów. Posiadam wszystkie trzy medale zasługi dla miasta ze złotym włącznie, gdzie złoty medal jest złożony jako wotum w piotrkowskim w kościele ojców Jezuitów u Matki Bożej Piotrkowskiej. Mam poczucie żalu, czuję się jak wyciśnięta cytryna, wyrzucona do śmieci – podsumowuje pan Roman.

WIDEO - Kędzierzyn-Koźle bez lodów. Konserwator zabytków zakazał lodówek Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/"Interwencja"