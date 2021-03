Radny zbiera śmieci. Urzędnicy grożą mu mandatem

Radny Legnicy Piotr Niemiec od kilku miesięcy chodzi po mieście i zbiera śmieci. Odpady wyrzuca do kosza lub pakuje do worków i ustawia je m.in. przy przystankach autobusowych, a następnie informuje Zarząd Dróg Miejskich, aby śmieci zabrano. Urzędnicy upomnieli radnego za to, że... zanieczyszcza miejsca publiczne, co grozi karą grzywny lub naganą.