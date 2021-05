Do zdarzenia doszło w mieście Goslar (Dolna Saksonia). Mężczyzna był pacjentem kliniki. Senior zniknął z placówki w sobotę rano. O sprawie powiadomiono policję.

Przeszukano teren kliniki oraz obszar znajdujący się w pobliżu. W akcji funkcjonariuszom pomagały psy tropiące. Wówczas zdaniem służb pacjent mógł sam opuścić klinikę.

Ciało odnaleźli w piwnicy

We wtorek do policji dotarła przykra informacja. Ciało 85-latka zostało odnalezione w piwnicy kliniki. Jak podają miejscowe służby, wstępne dochodzenie wskazało, że senior mógł przedostać się do piwnicy z zewnętrznej części terenu placówki medycznej przez szyb.

85-latek był jeszcze widziany w sobotę około godz. 5 przez pielęgniarkę. Pacjent miał być wówczas niespokojny. Rzecznik kliniki Asklepios Harz Ralf Nehmzow, cytowany przez serwis focus.de, zaznaczył, że pomieszczenie, w którym technik odnalazł mężczyznę było zamknięte. Można je było natomiast otworzyć od wewnątrz.

Sposób przedostania się do piwnicy - który wybrał prawdopodobnie 85-latek - nie jest łatwy. Zdaniem rzecznika do pomieszczenia trzeba zejść za pomocą drabiny. Jak dodał Nehmzow, ludzie podczas paniki są jednak w posiadaniu niewyobrażalnej siły.

Sprawą zajmuje się prokuratura w Brunszwiku, która wspólnie z policją prowadzi dochodzenie ws. tragicznego zdarzenia na terenie placówki medycznej.

