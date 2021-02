Zabił seniora i ukradł telewizor. Policja zatrzymała podejrzanego

Do zdarzenia doszło 2 lutego. Jak relacjonowała policja senior został znaleziony w swoim domu z nożem wbitym w szyję. O tragicznym odkryciu służby poinformował znajomy 71-latka, który przyszedł do niego w odwiedziny.

Śmiertelna rana w szyję

Jak przekazał w poniedziałek Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, zebrany dotychczas materiał dowodowy w postaci m.in. oględzin miejsca zdarzenia i zeznań świadków, pozwolił na ustalenie, że Kamil Ch. chciał dokonać rozboju na znanym mu 71-latku.

- Podejrzany udał się na posesję 71-latka wszedł do jego domu, gdzie zaatakował pokrzywdzonego, którego sterroryzował używając noża. Następnie zadał mu nożem śmiertelną ranę w szyję, a z domu zabrał telewizor, telefon, pieniądze i narzędzia – poinformował Prokopowicz.

Do zatrzymania Kamila Ch. i drugiego mężczyzny, który mógł mieć związek ze zdarzeniem doszło następnego dnia. W czwartek 4 lutego Kamila Ch. doprowadzono do Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie, gdzie prokurator przedstawił mu zarzut "zabójstwa w związku z rozbojem i rozboju w warunkach recydywy".

Był wcześniej karany

- Mężczyzna był wcześniej karany i odbył karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwo. Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia – dodał.

34-latek został tymczasowy aresztowany na okres trzech miesięcy. Drugiego z zatrzymanych mężczyzn zwolniono. "W śledztwie kompletowany będzie materiał dowodowy niezbędny do jednoznacznego ustalenia wszelkich okoliczności tej zbrodni" – zaznaczył Prokopowicz.

Kamilowi Ch. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.