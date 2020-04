77-latek zmarł przed sklepem w czasie tzw. godzin dla seniorów

Do tragedii doszło w czwartek ok. godz. 10:00 na parkingu przed wejściem do sklepu Biedronka przy ul. Bytomskiej na Osadzie Jana w Tarnowskich Górach.

Szedł przez parking i nagle się przewrócił

- Starszy mężczyzna szedł przez parking i nagle się przewrócił. Obserwujące tę sytuację osoby natychmiast podbiegły i próbowały udzielać mu pomocy. Później czynności reanimacyjne przejęli ratownicy medyczni. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować - powiedział polsatnews.pl podkom. Damian Ciecierski, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

ZOBACZ: Nie wahał się ani chwili. Pracownik stacji paliw pomógł klientowi

Według relacji świadków, mężczyzna na początku był jeszcze przytomny, ale jego stan szybko się pogarszał.

Policjanci w rozmowie z rodziną ustalili, że zmarły miał wcześniej problemy ze zdrowiem. Przechodził m.in. kilka udarów.

Do zdarzenia doszło w porze, gdy sklep był czynny wyłącznie dla seniorów. Nie wiadomo, czy mieszkaniec Tarnowskich Gór był jednym z klientów, czy tylko przechodził obok marketu.

Prokurator zdecyduje, czy ciało mężczyzny zostanie poddane badaniom sekcyjnym.

WIDEO - "Nawet jeżeli epidemia się skończy, to firmy nie będą miały żadnych mocy przerobowych" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ prz/ polsatnews.pl