Krewna popularnej rośliny ozdobnej. Naukowcy datowali ją na 280 mln lat

Sagowiec odwinięty to niewielka, podobna do palmy roślina, która służy współcześnie jako dekoracja mieszkań. Należy do grupy ok. 350 gatunków sagowców. To rośliny, które zalicza się do "żywych skamielin", organizmów, które do dziś utrzymały cechy niezwykle starych roślin lub zwierząt.

Starsza niż kontynenty

Znalezione szczątki to długi na ponad 12 cm fragment, o średnicy ok. 6 cm. Naukowcy datują go 280 milionów lat. Po szerszej analizie okazało się, że roślina jest starszym, ale wciąż bliskim krewnym dzisiejszych sagowców.

Skamielina została wykopana już kilka lat temu. Wiadomo było, że to fragment rośliny, ale na podstawie kształtu liści botanicy uznali ją za należącą do widłaków. Te zaś były na tyle popularne, że znalezisko nie przyciągnęło większej uwagi.

Przyjrzał się jej z bliska dopiero Rafael Spiekermann, student studiów doktoranckich i pracownik Muzeum Historii Naturalnej we Frankfurcie nad Menem. Autor pracy doktorskiej o widłakach. – Przyjrzałem się skamielinie i odkryłem zupełnie inną anatomię – powiedział, cytowany przez "New York Timesa".

Stare rośliny są jeszcze starsze

Spiekermann odkrył w obiekcie wyraźne ślady charakterystycznych żyłek, które z liści przechodzą w pień. Ta cecha jednoznacznie wskazała na rodzinę sagowców. Cytowany przez "New York Times" Dennis Stevenson z nowojorskiego Ogrodu Botanicznego i ekspert od sagowców powiedział: - To znalezisko, o którym marzy każdy paleobotanik i pierwsze takie odkryte w skałach, które kiedyś stanowiły Gondwanę.

Mowa o jednej z dwóch wielkich mas lądu, które znajdowały się na ziemi, zanim uformowały się znane nam kontynenty.

- To był pokarm dinozaurów. Ale teraz, kiedy znajdujemy sagowce w Brazylii, a inne w Chinach, wiemy, że muszą być znacznie starsze, niż wynika to ze skamieniałości, skoro tak rozprzestrzeniły się po ziemi.

Znalezisko, opisane jako Irania Australis, wzbudziło poruszenie środowiska. William A. DiMichele, kurator zbiorów paleobotanicznych Muzeum Historii Naturalnej Smithsonian, ocenia, że ostatnie znaleziska to rewolucja. Pokazują, że rośliny, które dotychczas uznawaliśmy za stare, musimy datować jeszcze wcześniej.

