Jezuici chcą kupić dom za 6 mln zł. "Pomysł Boga"

- Potrzebujemy sześć baniek na dom rekolekcyjny. Jest taka okazja, że naprzeciwko naszego kościoła jest duża kamienica, której właścicielem jest ZUS - mówi w umieszczonym w internecie wideo jezuita, o. Remigiusz Recław.

Faktycznie, na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umieszczone zostało ogłoszenie o sprzedaży budynku. Jego całkowita powierzchnia to 2 803,1 metry kwadratowe. Nieruchomość zlokalizowana jest w ścisłym centrum Łodzi, w odległości ok. 300 m od ulicy Piotrkowskiej i ok. 200 m od Galerii Łódzkiej.

"Ratują życie i rodzinę"

O. Recław zaznacza, że budynek był już wystawiony na sprzedaż trzy lata temu, teraz ponownie pojawił się na rynku nieruchomości. Cena wywoławcza kamienicy to 6 mln 300 tys zł.

Jezuita mówi, że budynek zostałby przekształcony w dom rekolekcyjny, w którym "non stop prowadziliby rekolekcje".

W dalszej części nagrania zachęca do składania datków na ten cel. - Mówię o tym, bo być może ktoś z was słucha tego i mówi "zrobię to", albo możesz podjąć gorącą modlitwę, żeby taki dom powstał, a jestem przekonany, że jak Bóg tego chce, to on powstanie - podkreśla.

Przekonuje, że rekolekcje ignacjańskie są błogosławieństwem. To rekolekcje, które "ratują życie i rodzinę, otwierają na nowe, tworzą liderów". - Inwestycja w zakup takiego budynku, to inwestycja w ratowanie rodzin i dzieci, sytuacji, gdzie ktoś się zupełnie gubi. My chcemy to robić cały czas - dodaje.

"To pomysł od Boga"

Jak mówi jezuita, zakup budynku jest zupełnie poza zasięgiem finansowym jezuitów. - Być może jesteś osobą, która chciałaby się dołożyć, może część, może połowę - mówi o. Recław i zachęca do kontaktu na jego adres mailowy.

- Ktoś może powiedzieć, że to nierealne, ale jeśli to pomysł od Boga, to jest możliwy do zrealizowania - dodaje.

W komentarzach pod filmem znalazły się propozycje, jak zebrać wspominane 6 milionów złotych. Internauci proponują m.in. założenie zrzutki na ten cel.



Inicjator pomysłu odniósł się do nich pisząc, że "wolelibyśmy, aby zrzutka była dopiero na remont tej kamienicy". Przekazał także, że w ciągu miesiąca zapadną decyzje, "co robimy dalej". "Mamy nadzieję, że do tego czasu Bóg poruszy serce osoby lub osób, które będą zaproszone, aby ten budynek zakupić" - podkreśla.







