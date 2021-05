Jan Mikruta, Polsat News: Przybywa międzynarodowych apeli o zakończenie walk w Gazie, ale rząd Izraela chce kontynuować operację mimo ofiar. Jak długo ma jeszcze trwać ta operacja i jaki jest jej ostateczny cel?

Izraelska chargé d'affaires w Warszawie Tal Ben-Ari Yaalon: Nie mogę powiedzieć, ile potrwa. Będzie jednak trwać do osiągnięcia celu, którym jest powstrzymanie Hamasu. Zakończymy operację gdy Hamas zostanie pozbawiony arsenału militarnego i zrozumie, że koszt ataków na Izrael jest dla nich wyższy.

Z zewnątrz nie wygląda to na wojnę przeciw Hamasowi, ale przeciw ludności Gazy. Zniszczone zostało oprócz innych celów cywilnych jedyne z Gazie laboratorium covidowe. Rozmawiamy w południe i wiemy o dwunastu zabitych w Izraelu, w tym dwojgu dzieciach oraz o 217 zabitych Palestyńczykach, w tym 63 dzieci.

To właśnie jasny przykład tego, jak taktyka Hamasu różni się od izraelskiej. Izrael chroni swoich obywateli. Zainwestowaliśmy miliony dolarów w stworzenie systemu obrony, "Żelaznej Kopuły", której jedynym celem jest obrona naszych obywateli. Hamas tymczasem wykorzystuje mieszkańców Gazy jako żywe tarcze. Umieszcza wyrzutnie rakiet w gęsto zaludnionych rejonach. Gdy więc Palestyńczycy cierpią, to dzieje się to dlatego, że są wykorzystywani przez Hamas. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by uniknąć ofiar. Włącznie z dzwonieniem i uprzedzaniem by się ewakuować. Niestety jednak Hamas robi z ludzi zakładników, tak by odnosili rany. Nie wspominając o tym, że ponad 600 spośród wystrzelonych z Gazy rakiet uderzyło na terenie Strefy Gazy także raniąc i zabijając jej mieszkańców. Wina leży więc po stronie Hamasu, a nie Izraela.

Więcej w środę w programie "Dzień na Świecie" w Polsat News o 22:30.

WIDEO - Tragedia w Izraelu. Na górze Meron zginęło ponad 40 osób Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/ml/Polsat News