Wrocław. Kobiecy patrol policji zapobiegł porodowi w aucie. Zdążyli na czas dojechać do szpitala

Do policjantek z wrocławskiej drogówki podjechał zdenerwowany mężczyzna, który wiózł rodzącą żonę do szpitala. Policjantki bez zastanowienia wsiadły do radiowozu i eskortowały auto do szpitala. Na miejscu mundurowe zaopiekowały się także córką pary, która została w aucie, aby jej tata mógł zaprowadzić rodzącą żonę do położnych. Dzielna dziewczynka została dumną siostrą.