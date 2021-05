- Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu sąd zastosował areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy wobec mężczyzny, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał przed pościgiem policyjnym, sprowadzając zagrożenie katastrofy lądowej, a także dopuścił się innych przestępstw - podała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze.

Pogoń za kierowcą

Podano, że pod koniec kwietnia w Bolesławcu policjanci podjęli próbę zatrzymania mężczyzny poruszającego się pojazdem marki renault. Pomimo wydawanych sygnałów, kierujący nie zatrzymał się. Wówczas rozpoczęto pościg. Mężczyzna uciekał ulicami Bolesławca, jadąc następnie drogą wojewódzką w kierunku Jeleniej Góry.

- W trakcie ucieczki przez cały czas poruszał się z nadmierną prędkością, jechał pod prąd, zajeżdżał drogę pojazdom jadącym z przeciwnego kierunku, zmuszając je do zjechania z jezdni, przejeżdżał na czerwonym świetle, po przejściu dla pieszych oraz łamał inne obowiązujące zakazy i reguły ruchu drogowego. Został zatrzymany przez ścigających go funkcjonariuszy w jednej z miejscowości w okolicy Bolesławca - czytamy w komunikacie.

Kim był uciekający kierowca?

Kierującym okazał się 22-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego Krzysztof K., który miał orzeczony sądownie środek karny zakazu prowadzenia pojazdów w ruchu lądowym, a także administracyjnie odebrane prawo jazdy. Dodatkowo, w czasie zatrzymania ujawniono przy nim substancję psychotropową w postaci metamfetaminy.

- Ponadto Krzysztof K. 2 lutego i 5 marca 2021 roku dwukrotnie uciekał przed policyjnymi pościgami, podejmowanymi po tym, jak nie zatrzymywał się do kontroli drogowych. W trakcie jednego z tych zdarzeń m.in. dążył do zepchnięcia z drogi ścigającego go radiowozu - napisano w komunikacie.

Sześć przestępstw drogowych

Krzysztofowi K. zarzucono popełnienie przestępstw sprowadzenia zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym, braku zatrzymania się do kontroli policji i ucieczki, naruszenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów w ruchu lądowym, kierowania samochodem pomimo braku uprawnień, a także posiadania substancji psychotropowej. Krzysztofowi K. grozi kara do 8 lat więzienia.

