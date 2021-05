Wandal strzelał z wiatrówki na szlaku turystycznym w Kazimierzu Dolnym[WIDEO]

Sytuacja miała miejsce w minioną środę. Zdarzenie nagrały kamery monitoringu. Na nagraniu widać trzy osoby. W pewnym momencie mężczyzna wyciągnął zza paska pistolet i strzelił do tablicy informacyjnej na popularnym szlaku turystycznym w Kazimierzu Dolnym. W ten sposób została zniszczona. Później jak gdyby nigdy nic wchodzi na basztę. Naprawa szklanej informacji będzie kosztować około 2 tysiące złotych.

Może robił także gdzie indziej

WIDEO: Wandal rozbił informację i poszedł zwiedzać

Zachowanie zdziwiło wszystkich, nawet dyrektora Kazimierskiego ośrodka kultury, promocji i turystyki, który liczy na napiętnowanie takich zachowań. - Nie mam tez wątpliwości, że ta osoba, to ktoś kto, skoro z taka łatwością u nas to zrobił, to wydaje mi się, że mógł tez działać gdzie indziej robiąc podobne rzeczy. Wiec być może jeśli ktoś inny nas ogląda i u kogoś w mieście, miasteczku wydarzyło się coś podobnego, to możne warto połączyć siły. Mamy nagranie, bardzo dokładnie widać wizerunek tej osoby, wiec może połączmy siły i zajmijmy się ujęciem tej osoby - mówi Józef Maksymilian Skrzeczkowski.

Sprawca nie jest znany. Zdarzenie zostało zgłoszone na policję. Nagranie także zostało przekazane. Trwają poszukiwania wandala.

