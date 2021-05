Premier w kraju z promocją "Polskiego Ładu"

Polski Ład to wielki, ambitny plan dla naszego kraju, o którym chciałbym porozmawiać z mieszkańcami każdej części Polski - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiadając miejscowości, które odwiedzi tego dnia w ramach objazdu po kraju.

- Dziś stoimy na początku nowego czasu pocovidowego i musimy spojrzeć z perspektywy nowego czasu - mówił podczas swojego wystąpienia w Rzeszowie premier. Podczas briefingu na rzeszowskim rynku premier podkreślił, że miasto potrzebuje więcej żłobków publicznych, których budowę zapowiada wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, kandydatka PiS w przedterminowych wyborach na prezydenta Rzeszowa.

- Spotkanie z biznesem podkarpackim, to są firmy, które mają potencjał, by sprzedawać swoje produkty na całym świcie - zaznaczał Morawiecki. Podkreślał, że takie firmy także "potrzebują wsparcia państwa". Szef rządu w czasie konferencji dziękował podkarpackiej wojewodzie Ewie Leniart za skuteczne działania na rzecz gospodarki.

- Myślę, że po wielu latach, kiedy Rzeszów tak się rozwijał ciekawie, bo pamiętam Rzeszów, wiele razy tutaj byłem w poprzednich latach, dziesięcioleciach, i widać było ten rozwój - dziś stoimy u progu nowej epoki rozwoju po COVID-19, nowego czasu. Nowy czas wymaga nowego spojrzenia, nowego, świeżego spojrzenia na potrzeby Rzeszowa - podkreślił Morawiecki.

Morawiecki zaznaczał, że "ważne jest by młodzi ludzie pozostali w Rzeszowie i nie wyjeżdżali". Wojewoda zapewniła, że "otrzyamała od premiera deklarację, że jej obietnica dla Rzeszowa zostaną spełnione".

Premier w trasie

Szef rządu we wpisie na Facebooku wskazał, że we wtorek odwiedzi Rzeszów, Jasionkę, Pogórską Wolę, Ciężkowice, a także Zakliczyn i Kraków. Premier Morawiecki w poniedziałek ruszył w objazd po kraju, by promować zaprezentowany w sobotę Polski Ład, czyli firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą w woj. podkarpackim i małopolskim. Około godziny 10:00 zaplanowano wystąpienie szefa rządu.

O godzinie 11 premier weźmie udział w wydarzeniu dotyczącym utworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej w Jesionce. Po południu premier odwiedzi firmę branży budowlanej Dragon Poland w Skawinie. Pod koniec dnia zaplanowano aktywności szefa rządu w Krakowie. Premier będzie z wizytą w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

"Polski Ład"

Fundamenty "Polskiego Ładu" to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

- Wiele ustaw jest już gotowych, już w tym tygodniu Rada Ministrów będzie je analizowała - poinformował w poniedziałek Mateusz Morawiecki.

- Mi zależy na tym, żeby "Polski Ład" przywrócił porządek, który został wywrócony do góry nogami przez epidemię - zakończył.

Premier ruszył w Polskę z "Polskim Ładem", ponieważ "chce zapoznać Polaków z tą umową, ale jednocześnie jest coś ważniejszego: chce usłyszeć od Polaków, co oni myślą, co Polacy myślą o Polskim Ładzie".

Plan zmian nazywany przez PiS nową "umową społeczną" został ogłoszony na konwencji partyjnej w sobotę.

laf/Polsatnews.pl/PAP