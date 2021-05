Obfite deszcze, burze i silny wiatr. Pogoda na wtorek

We wtorek słonecznie i bez kropli deszczu wyłącznie we wschodnich województwach. Poza tym spodziewamy się przeważnie przelotnych, ale obfitych opadów. Na zachodzie przejdą burze, w trakcie których spadnie do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy i grad o średnicy do 2 cm.

Na południu, w centrum i na środkowej północy opady będą miały charakter ciągły oraz umiarkowane i duże natężenie. Przy pochmurnym niebie spadnie do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy ziemi. Może dojść do lokalnych podtopień.

Porywisty wiatr, ciśnienie rośnie

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 12 stopni na Podkarpaciu do 21 stopni na Podlasiu. Wiatr z kierunku zachodniego będzie umiarkowany i silny, w porywach do 50 km/h, a w burzach nawet do 90 km/h.

Ciśnienie jest obniżone i szybko rośnie. Barometry pokażą w samo południe od 1003 hPa na Suwalszczyźnie do 1010 hPa na Dolnym Śląsku. Biomet pozostanie niekorzystny z powodu opadów i burz. Osoby wrażliwe mogą odczuwać najróżniejsze dolegliwości.

bas/TwojaPogoda.pl