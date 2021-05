Deszcze, burze i kontrast tempteratury. Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek uprzywilejowani będą mieszkańcy Warmii, Mazur, Mazowsza i Lubelszczyzny, gdzie padać nie powinno i będzie się rozpogadzać. Na pozostałym obszarze dominować będzie przeważające zachmurzenie z opadami deszczu, a miejscami także burzami. Deszcze będą przelotne, jedynie na Śląsku ciągłe i obfite.

W burzach w ciągu jednej godziny może spaść do 30 mm deszczu, przez co możliwe są lokalne podtopienia dróg i zabudowań. Grad może mieć średnicę do 2 cm i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy. Porywisty wiatr, osiągający do 90 km/h, może dodatkowo zrywać linie energetyczne i łamać gałęzie.

Duże zróżnicowanie temperatury

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 11 stopni na Śląsku do 23 stopni na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie. Wiatr z kierunku południowego i południowo-zachodniego będzie słaby i umiarkowany, jedynie w burzach będzie się gwałtownie wzmagać.

Ciśnienie jest obniżone i stabilne. Barometry pokażą w samo południe od 1004 hPa na zachodnim Pomorzu do 1006 hPa na Suwalszczyźnie. Biomet pozostanie niekorzystny z powodu opadów i burz. Nasze samopoczucie może nie być najlepsze.

dk/TwojaPogoda.pl