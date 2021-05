Podpalenie w Kalifornii? 540 strażaków walczy z pożarem

Pożar nazwany, Palisades Fire, w Górach Santa Monica w hrabstwie Los Angeles rozszerzył się ostatniej nocy niemal dwukrotnie. Ułatwiły to spróchniałe drzewa i zarośla. Co najmniej 1000 osób jest objętych obowiązkową ewakuacją. Pacific Palisades to nadmorska dzielnica w zachodniej części Los Angeles.

Burmistrz Los Angeles Eric Garcetti i komendant straży pożarnej Ralph Terrazas ogłosili na poniedziałkowej konferencji prasowej, że jedna osoba została aresztowana w związku z pożarem.

- Sądzimy, że mamy właściwą osobę – podkreślił cytowany przez stację ABC burmistrz, nie podając bliższych szczegółów.

Small part of the #PalisadesFire from the Palisades Highlands :( pic.twitter.com/JOU0hODjEK

- Około 540 strażaków walczy z płomieniami w trudnym, stromym terenie na ziemi i z powietrza, ale mają trudności z opanowaniem pożaru, który zagraża 500 domom; wiele z nich to rezydencje milionerów – podała ABC.

Utworzono tam także ośrodki ewakuacyjne dla dużych i małych zwierząt.

W rejonach niedostępnych dla strażaków na ziemi do gaszenia ognia używano cystern z wodą i helikopterów. W poniedziałek rano z powodu utrzymujących się na niskiej wysokości chmur trzeba było z tego, według lokalnych władz, tymczasowo zrezygnować.

Około 500 domów w rejonie Kanionu Topanga jest objętych obowiązkową ewakuacją.

The northwest part/left shoulder of the #PalisadesFire really flared up just after 6pm tonight as it made a run uphill in thick brush. Helicopters focusing water drops on this area now. @CBSLA pic.twitter.com/mD7OQxebGw