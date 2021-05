Q&A z Morawieckim. Rozmawiał z internautami m.in o Polskim Ładzie

Premier pytany, jak będzie liczona składka zdrowotna dla przedsiębiorców, odparł, że w tej kwestii nic się nie zmieni. - Będzie tak, jak do tej pory, z tym że składka zdrowotna będzie płacona liniowo od dochodu - podkreślił.

Zapewnił, że osoby, które zarabiają 5-6 tys. zł nie odczują tej zmiany, a osoby, które zarabiają mniej odczują ją pozytywnie.

- Przede wszystkim te dodatkowe zasady dotkną kogoś, kto zarabia znacząco więcej i tam rzeczywiście pojawią się większe płatności - mówił Morawiecki.

- Dzisiaj jak ktoś zarabia 25-30-40 tys. zł, to płaci składkę, którą dodatkowo może sobie odliczyć od podatku i ta składka jest w wysokości około pięćdziesięciu kilku złotych. To nie daje podstaw do finansowania służby zdrowia - dodał szef rządu.

"Sprawiedliwy system podatkowy"

Premier zapewnił, że jego rząd będzie chciał stworzyć sprawiedliwy system podatkowy.

- Osoby, które de facto zarabiają więcej, mogą procentowo płacić mniejsze daniny. To nie jest w porządku, taki system nazywa się systemem degresywnym i chcemy to zmienić. Chcemy, żeby 18 mln Polaków, którzy zarabiają mniej, otrzymują mniejsze uposażenie byli beneficjentami tej zmiany - mówił szef rządu.

- Natomiast w przypadku umowy o pracę, np. sytuacja pracowników nie zmieni się do wynagrodzenia około 11 tys., 10,5-11 tys. zł, a tych, którzy zarabiają do średniej krajowej, a takich jest około 2/3, sytuacja się poprawi. Ta zmiana, ten ruch, który proponujemy jest ruchem jak najbardziej sprawiedliwym i właściwym - dodał Morawiecki.

Szef rządu stwierdził, że większość osób do 40 roku życia, w tym na terenach zarówno wiejskich, jak i miejskich, zarabia poniżej 5 tys. zł brutto. - Ta zmiana ma im poprawić warunki pracy, ma spowodować, żeby zarabiali więcej i to jest sprawiedliwa zmiana - mówił.

Podatek dla artystów

Pytany był również m.in. o cel podatku reprograficznego. - Jesteśmy jednym z ostatnich krajów, który nie wprowadził opłaty reprograficznej – wyjaśnił premier.

Jak dodał, jeśli ktoś korzysta z odbiornika telewizyjnego lub radiowego - płaci pewną opłatę. "Tymczasem dzisiaj oglądanie różnych treści przenosi się na sprzęt elektroniczny, z którego żadnej opłaty się nie uiszcza" – wskazał.

Zwrócił przy uwagę, że mamy 67 tys. artystów i oni wykonują ważną funkcję i pracę dla społeczeństwa. "Trzeba wiedzieć, że ogromna większość artystów zarabia poniżej średniej krajowej. Nie odkładają bardzo często na emerytury. Bardzo często są zatrudnieni na umowy o dzieło, albo otrzymują wynagrodzenie w nieregularnych odstępach" – mówił premier. Dodał, że często artyści nie mają lub mają niewielkie emerytury.

- Stąd ten pomysł, idący zresztą w ślad za rozwiązaniami znanymi z dojrzałych krajów zachodnich – wyjaśnił.

Podatki dla koncernów

Pytany o opodatkowanie międzynarodowych korporacji zaznaczył, że rządowi bardzo zależy na opodatkowaniu zagranicznych firm, które osiągają przychody prowadząc w Polsce działalność biznesową, przynoszącą dochody.

- Ale chcemy doprowadzić do tego w kooperacji z innymi krajami, ponieważ obawiamy się, że w przeciwnym razie pozbawieni będziemy pewnych dużych inwestycji. Umówiliśmy się w Unii Europejskiej, ze OECD wypracuje zasady podatku cyfrowego, zaadoptowane później przez wszystkie państwa członkowski - zaznaczył Morawiecki.

- Nie odpuszczamy tego tematu (...) walczymy mocno z rajami podatkowymi, to jest element tego samego planu różnych schematów prawniczych, które pozwalają umykać z podatkami właśnie do Luksemburga, Holandii czy do Irlandii - dodał.

"Życie na koszt innych"

Premier zaapelował też do tych państw, aby przestały "żyć kosztem innych". - Wszystkie te firmy zarejestrowane w Luksemburgu czy Irlandii powinny płacić podatek proporcjonalnie do biznesu, jaki uzyskują w innych krajach - zaznaczył.

Podkreślił, że opodatkowanie międzynarodowych koncernów będzie możliwe, gdy wszystkie kraje UE będą prezentować wspólne podejście do tej kwestii.

- Kilka miesięcy temu zaprezentowaliśmy pierwszą odsłonę takiego podatku. Nazwaliśmy go cyfrowym, ale zorientowani w tym temacie doskonale wiedzą, że on odnosi się do gigantów cyfrowych - mówił premier, odnosząc się do niedawnego projektu PiS dotyczącego tzw. podatku od mediów.

- Reakcje na to były bardzo trudne, niestety na tamten moment nie mieliśmy większości parlamentarnej do przegłosowania tej opłaty cyfrowo-reklamowej, ale nie będziemy ustępować z tego tematu - zapewnił.

Kwota wolna od podatku

Szef rządu podkreślił, że podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł będzie oznaczać kwotę wolną wyższą niż we Francji, Hiszpanii czy Włoszech.

- To wielki wysiłek finansowy. To będzie kosztowało budżet państwa i samorządy około 22 mld zł, a inne wydatki zaplanowane w Polskim Ładzie to dodatkowe 20-30 mld zł - mówił premier.

- 22-23 mld zł to ok. 1 proc. PKB, czyli my musimy znaleźć finansowanie na około 2 proc. PKB między 40 a 60 mld, w zależności od tego, o którym roku mówimy - dodał Morawiecki.

Podkreślił, że środki te mają pochodzić m.in. z "likwidacji szarej strefy", miejsc, w których nie są płacone podatki oraz przez walkę z rajami podatkowymi.

COVID-19 i szczepienia

Pytany był, czy z początkiem jesieni i sezonu grypowego wróci dotychczasowa polityka związana z ograniczeniami epidemicznymi.

- Mam ogromna nadzieję, że "Nie", ale naukowcy i lekarze epidemiolodzy przestrzegają nas przed czwartą falą koronawirusa. Ona jest realnym zagrożeniem - oświadczył premier.

Jak zaznaczył - "Jeśli nie osiągniemy odporności zbiorowej, a ta jest możliwa tylko wtedy, kiedy osiągniemy pewien poziom procentowy zaszczepienia w całym społeczeństwie, to grozi nam czwarta fala, a w ślad za nią wszystkie różne polityki pandemiczne, których absolutnie bym nie chciał".

Podkreślił, że COVID-19 jest bardzo groźną chorobą. - Nie raz przechytrzyła wiele państwa świata, żeby nie powiedzieć, że wszystkie rządy. Spodziewano się takiego obrotu zdarzeń, a mieliśmy do czynienia z zupełnie innym przebiegiem epidemii - zwrócił uwagę Morawiecki.

Oświadczył, że "podchodzi do tego z ogromną pokorą, do tego, co będzie za kilka miesięcy". - Chcemy mocno promować akcję szczepień. Stąd też - za moment - szczepić się będą mogli 16-latkowie i 17-latkowie - wskazał.

Podkreślił, że szczepionka jest bardzo skuteczna. - To wielka nadzieja na całkowite pozbycie się choroby - powiedział.

rsr/PAP