Przyznał, że zabił rodziców i brata. Jest opinia biegłych ws. 19-latka

19-letni Marceli C., podejrzany o to, że w grudniu 2019 r. w Ząbkowicach Śl. zabił swoich rodziców i młodszego brata, gdyż miał wyimaginowane poczucie krzywdy z ich strony - wynika z opinii biegłych. C. najpierw upozorował napad na dom, ale potem przyznał się do zbrodni.