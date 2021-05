Starcia na Zachodnim Brzegu. Palestyńczycy zastrzeleni przez żołnierzy

Pierwszy mężczyzna zginął raniony przez izraelskich żołnierzy ostrą amunicją w miejscowości Jabad, położonej w pobliżu miasta Dżenin - przekazało palestyńskie ministerstwo zdrowia, nie podając szczegółów. Nie skomentowała go również izraelska armia poproszona o to przez agencję AFP.

ZOBACZ: Izrael rozpoczął ostrzał artyleryjski Strefy Gazy

Wcześniej palestyński resort zdrowia informował o zastrzeleniu przez siły Izraela Palestyńczyka w okolicach Ramallah. Według izraelskiego wojska mężczyzna zbliżył się samochodem do wojskowego posterunku, po czym wysiadł i próbował dźgnąć jednego z żołnierzy nożem. Dodano, że w tej "próbie ataku" nie ucierpieli izraelscy wojskowi.

Po południu zmarło także dwóch Palestyńczyków postrzelonych wcześniej przez siły izraelskie w dwóch wioskach - uzupełniły władze palestyńskie. Później potwierdzono śmierć dwóch kolejnych osób, które uczestniczyły w starciach z izraelskimi siłami zbrojnymi. Dodano, że w sumie od poniedziałku na Zachodnim Brzegu w wyniku działań izraelskiego wojska zginęło dziesięciu Palestyńczyków.

W piątki na Zachodnim Brzegu tradycyjnie odbywają się liczne zgromadzenia Palestyńczyków protestujących przeciwko rozbudowie nielegalnych z punktu widzenia prawa międzynarodowego izraelskich osiedli na tym terenie - przypomina AFP. W ten piątek uczestnicy demonstracji, które odbyły się m.in. w Nablusie, Dżeninie i Hebronie, dodatkowo potępiali izraelskie ataki na Strefę Gazy.

ZOBACZ: Konflikt izraelsko-palestyński. Zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ

Naloty Izraela na Strefę Gazy rozpoczęły się w poniedziałek w odpowiedzi na ostrzał rakietowy Izraela, prowadzony z palestyńskiej enklawy przez rządzącą tam radykalną organizację Hamas. Przyczyną eskalacji konfliktu były m.in. wcześniejsze zamieszki między Palestyńczykami a izraelskimi siłami bezpieczeństwa we Wschodniej Jerozolimie.

