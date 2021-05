Nowe przypadki zakażeń dotyczą województw: województw: mazowieckiego (381), śląskiego (321), wielkopolskiego (296), dolnośląskiego (288), łódzkiego (242), małopolskiego (238), pomorskiego (191), lubelskiego (161), kujawsko-pomorskiego (144), zachodniopomorskiego (127), opolskiego (117), świętokrzyskiego (98), lubuskiego (85), warmińsko-mazurskiego (73), podlaskiego (70), podkarpackiego (38). 26 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

"Z powodu COVID-19 zmarło 100 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 198 osób. Liczba zakażonych koronawirusem 2 851 911/ 71 609 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - przekazał resort zdrowia.

Mamy 2896 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (381), śląskiego (321), wielkopolskiego (296), dolnośląskiego (288), łódzkiego (242), małopolskiego (238), pomorskiego (191), lubelskiego (161), kujawsko-pomorskiego (144), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 15, 2021

Sytuacja w szpitalach

W szpitalach przebywa 12 421 chorych z COVID-19, a 1627 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał też, że kwarantanną objęto blisko 115,8 tys. osób, wyzdrowiało już ok. 2,6 mln chorych.

W piątek w szpitalach z powodu COVID-19 przebywało 12 984 pacjentów. Tydzień temu, 8 maja, hospitalizowanych było 17 155 chorych z COVID-19, a dwa tygodnie temu, 1 maja, zajętych pozostawało 22 415 łóżek covidowych.

ZOBACZ: Luzowanie obostrzeń. Otwarte ogródki restauracyjne, na zewnątrz bez masek

Resort poinformował w sobotę, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 32 424 łóżka i 3495 respiratorów.

Ponadto ministerstwo przekazało, że na kwarantannie przebywa 115 750 osób, a wyzdrowiało dotąd 2 595 635 zakażonych.

Luzowanie obostrzeń

Decyzją rządu od północy czynne mogą być ogródki restauracyjne, więcej osób może jechać pociągiem, autobusem, tramwajem, bo zwiększono limity podróżnych.

Poluzowanie w gastronomii oraz w transporcie wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie 8 maja br.

Zgodnie z nim, od soboty, 15 maja do 28 maja restauracje oraz lokale gastronomiczne mogą otworzyć dla klientów swoje ogródki na świeżym powietrzu. Klienci muszą jednak zajmować co drugi stolik i odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m licząc od powierzchni stolika.

ZOBACZ: Którym preparatem chcą szczepić się Polacy? Przeważa jedna szczepionka

Od soboty do 5 czerwca br. więcej osób może także podróżować publicznym transportem zbiorowym. Oznacza to, że w np. w pociągu, autobusie, tramwaju dostępnych jest 100 proc. miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Także od soboty do 5 czerwca samochodem do przewozu więcej niż siedmiu osób i nie więcej niż dziewięciu - łącznie z kierowcą - może podróżować nie więcej osób niż połowa miejsc siedzących.

Ponadto, do 5 czerwca br. obowiązuje nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in.: obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Maski trzeba też nosić w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

WIDEO - Strzały na Gocławiu. Jedna osoba nie żyje, druga z podciętym gardłem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/Polsatnews.pl