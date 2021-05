USA wycofują wojska z jednej z największych baz w Afganistanie

Stany Zjednoczone i NATO zobowiązały się do wycofania wszystkich pozostałych oddziałów do 11 września. Wtedy przypada 20. rocznica ataków terrorystycznych w USA, po których nastąpiła amerykańska interwencja zbrojna w Afganistanie.

- Baza nie została nam oficjalnie przekazana, ale mogę potwierdzić, że (amerykańskie siły) opuściły ją w środę - powiedział rzecznik afgańskiej armii w Kandaharze, Chodża Jaja Alawi.

- Przekazali wszystkie obiekty siłom afgańskim - poinformował dyrektor lotniska w Kandaharze.

Formalne przekazanie ma nastąpić po Id al-Fitr (Eid al-Fitr), trwającym do soboty muzułmańskim święcie na koniec ramadanu, miesiąca postu w islamie – przekazali ci dwaj afgańscy przedstawiciele.

W pewnym okresie baza w Kandaharze była drugą co do wielkości bazą amerykańskich i międzynarodowych sił w Afganistanie. Prowincja Kandahar to dawny bastion talibów na południu kraju; w ostatnich miesiącach była sceną starć między talibskimi bojownikami a siłami rządowymi.

W czwartek rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni między obiema stronami z okazji Id al-Fitr po kilku tygodniach intensywnych starć w całym kraju.

Korekta planów

Początkowo wycofanie wojsk miało się odbyć 1 maja i było wynegocjowane jeszcze przez administrację Donalda Trumpa i talibów. Jednak po objęciu fotelu prezydenta USA przez Joe Bidena wydłużyło proces wycofywania do 11 września. Wojsko amerykańskie ogłosiło we wtorek, że dotychczas wycofano z Afganistanu do 12 proc. personelu wojskowego.

wys/PAP