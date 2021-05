Uprała kupon ze spodniami. Był wart wiele milionów

Wygrywający w losowaniu z 14 listopada 2020 roku kupon został nabyty w sklepie przy stacji benzynowej na przedmieściach Los Angeles.

ZOBACZ: Wyrzucił kupon z loterii wart 100 tys. dolarów. Zorientował się dzień później

Czwartek był ostatnim dniem, w którym można się było zgłosić po nagrodę.

Dream down the drain? 💸 This California woman hopes not!



She says her lottery ticket was the winner of a $26 million prize, but she may have left it in a pair of pants that went through the wash https://t.co/YDFb2KmciA