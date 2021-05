Milion dolarów dla zaszczepionych. Loteria w USA

Pierwsze z pięciu zaplanowanych losowań odbędzie się 26 maja, kolejne będą przeprowadzane w tygodniowych odstępach - ogłosił w środę gubernator Ohio Mike DeWine. Dodał, że nagrody zostaną opłacone z funduszu pomocowego finansowanego przez rząd federalny.

Stan proponuje także loterię dla niepełnoletnich, zaszczepionych mieszkańców. Do wygrania będzie pięć pełnych czteroletnich stypendiów na jednej ze stanowych uczelni.

"Wiem, że niektórzy powiedzą »DeWine, jesteś szalony! Ta milionowa loteria to strata pieniędzy«. Ale w rzeczywistości, na tym etapie pandemii, gdy szczepionka jest dostępna dla każdego chętnego, prawdziwą stratą jest śmierć na Covid-19" - napisał gubernator na Twitterze.

