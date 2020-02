Wyrzucił kupon z loterii wart 100 tys. dolarów. Zorientował się dzień później

Mężczyzna z Karoliny Południowej nieopatrznie wyrzucił do kosza kupon z loterii. Następnego dnia zdał sobie sprawę, że skreślił liczby warte 100 tys. dolarów. Udało mu się naprawić błąd i zgłosić po wygraną. - Nie mogę w to uwierzyć - podsumował całe zdarzenie.

Jeden z klientów stacji benzynowej BP w Newberry w Karolinie Południowej zakupił los na loterii Palmetto Cash 5. Następnie w domu mężczyzna omyłkowo porównał skreślone przez siebie numery z wynikami z innego dnia.

Wyrzucił więc bilecik do kosza. Dopiero kolejnego dnia, sącząc kawę, sprawdził wyniki ponownie - relacjonuje ABC News. Wtedy zdał sobie sprawę, jak drogi błąd popełnił. Szczęśliwymi liczbami z 24 stycznia okazały się być: 9, 15, 25, 27 oraz 30.

Mężczyzna zdołał odzyskać zakupiony los i zwrócił się z nim po wygraną. Pieniądze zamierza przeznaczyć na organizacje charytatywne oraz na opłacenie wnukom college’u. Za sprzedanie zwycięskiego losu stacja paliw otrzyma prowizję w wysokości tysiąca dolarów.

Prędzej dostaniesz Oscara

Prawdopodobieństwo wygrania 100 tys. dolarów w Palmetto Cash 5 wynosi 1 do 501,942, co, według "The Independent", jest nieco bardziej prawdopodobne niż wygrana złotego medalu na igrzyskach olimpijskich lub zabicie przez meteor. Statystycznie człowiek ma 50 razy większe szanse na Oscara, niż na wspomniane 100 tys. dolarów.

ac/zdr/ abcnews.com, polsatnews.pl