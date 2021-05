Znane są wyniki badań wykonanych Krzysztofowi Piątkowi po tym, jak odniósł on kontuzję w meczu Herthy Berlin z Schalke FC. Początkowo sądzono, że Polak skręcił kostkę, okazało się jednak, że jest ona złamana. To wyklucza napastnika z udziału w meczach i treningach do końca sezonu klubowego. Jak poinformował klub Piątek ma przejść operację jeszcze dzisiaj.





Krzysztof Piątek był pewnym napastnikiem do kadry Paula Sousy obok Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika. Piątek zagrał we wszystkich trzech tegorocznych meczach eliminacyjnych do mistrzostw świata w kadrze narodowej.



EURO 2020 rozpocznie się 11 czerwca. Impreza została przełożona na obecny rok ze względu na pandemię COVID-19. Polska reprezentacja 14 czerwca w swoim w pierwszym meczu zmierzy się ze Słowacją.

wys/PAP/Interia