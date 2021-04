Wszystkie mecze Euro z kibicami? Burmistrz Monachium ma wątpliwości

W piątek zapadły ostatecznie decyzje o tym, które miasta zorganizują turniej przełożony z ubiegłego na bieżący rok z powodu pandemii COVID-19.

Polska zagra w Sankt Petersburgu i Sewilli

Z listy gospodarzy skreślono Bilbao i Dublin - dwa miasta, w których miała grać reprezentacja Polski. Jak poinformował wcześniej na Twitterze prezes PZPN Zbigniew Boniek, biało-czerwoni zamiast tego rywalizować będą w Sankt Petersburgu i Sewilli.

Biało-czerwoni wystąpią w grupie E. Ze Słowacją zagrają 14 czerwca, z Hiszpanią pięć dni później, a ze Szwecją 23 czerwca.

Powodem tej decyzji był fakt, że lokalne władze w Irlandii i Kraju Basków nie dały gwarancji na to, że na stadionie będą mogli pojawić się kibice. Wynika to z ograniczeń związanych z koronawirusem.

"Cztery mecze zaplanowane w Bilbao zostaną przeniesione na Estadio La Cartuja w Sewilli. (...) Trzy spotkania grupy E, początkowo przydzielone Dublinowi, zostaną przeniesione na stadion w Sankt Petersburgu, który zorganizuje też trzy mecze grupy B oraz ćwierćfinał. Mecz 1/8 finału planowany w Dublinie zostanie przeniesiony na stadion Wembley w Londynie" - napisano w komunikacie UEFA.

14 500 widzów w Monachium?

Niepewny był także status Monachium, ale ostatecznie Bawarczycy zachowali prawo gospodarza czterech meczów ME. UEFA poinformowała, że na stadion będzie mogło przyjść minimum 14 500 widzów.

🏟️ Munich will welcome a minimum of 14,500 spectators at its four #EURO2020 matches. pic.twitter.com/53gXA3K61n