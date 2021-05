Premier: Ruszamy dzisiaj z kampanią "Ostatnia prosta"

- Ruszamy dzisiaj z kampanią, która nazywamy "Ostatnia prosta", bo jest rzeczywiście szansa, że jeśli solidarnie przystąpimy do programu szczepień, to będzie to ostatnia prosta, może długa jeszcze, może trwająca jeszcze kilka tygodni, ale ostatnia w tej walce z wirusem - powiedział premier Mateusz Morawiecki na stadionie PGE Narodowy otwierając kampanię informacyjna dotyczącą szczepień powszechnych na COVID-19.



- Wirus ma swoją fatalną naturę, potrafi odżywać niczym żarzące się ognisko, swój płomień ponownie co jakiś czas pokazuje - powiedział premier.

- Dlatego z ogromną wdzięcznością dla wszystkich , którzy zdecydowali się w tej kampanii wziąć udział, chciałbym również zachęcić do tego, żebyśmy zaszczepili się - zaapelował Mateusz Morawiecki.

- W przypadku walki z epidemią pasuje hasło jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - dodał polityk. - Jedna osoba niezaszczepiona, która nie jest świadoma, ze jest zarażona, która wejdzie do autobusu, do pomieszczenia zamkniętego, bo to zwykle tam dochodzi do zakażenia, może nieświadomie zakazić inne osoby. A co potem się dzieje, to wiemy. Ilu tragedii doświadczyły polskie rodziny - powiedział Morawiecki.

- Pozbądźmy się tej okropnej choroby raz na zawsze. Droga do tego jest nasz Narodowy Program Szczepień - powiedział szef rządu na Stadionie Narodowym w Warszawie.

- Chciałbym, żeby poprzez tę ostatnią prostą, tak jak to się dzieje w sztafecie poprzez przekazywanie pałeczki z ręki do ręki, żebyśmy przekazali kolejnym, którzy się jeszcze nie zaszczepili, którzy mogą dopomóc w tym, żeby epidemia szybciej się skończyła, żeby już to lato było normalne, a jesień, żeby również była powrotem do normalności, żebyśmy nie doświadczyli czwartej fali - powiedział szef rządu.

