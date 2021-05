Powołanie RPO. Wicemarszałek Senatu: wszystko było policzone

Senat odrzucił w czwartek Bartłomieja Wróblewskiego kandydata PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich. "Za" głosowało 48 senatorów, 49 było przeciw, a dwóch się wstrzymało. Procedura wyboru nowego RPO musi ruszyć od początku.

Wróblewskiego poparli wszyscy senatorowie PiS (48 senatorów). Przeciw było z kolei dwóch senatorów Lewicy, jeden senator Polski 2050, dwóch senatorów Koalicji Polskiej-PSL, jeden senator niezrzeszony Stanisław Gawłowski oraz 41 spośród 42 senatorów Koalicji Obywatelskiej. Nie wziął udziału w głosowaniu senator KO Robert Dowhan mimo, że brał udział w posiedzeniu Senatu. Dwoje senatorów wstrzymało się od głosu: senator niezależna Lidia Staroń oraz senator Koalicji Polskiej-PSL Jan Filip Libicki.

Wicemarszałek Senatu: Wszystko było policzone

- Wszystko było policzone. To jasne. My już na samym początku, kiedy pan Bartłomiej Wróblewski został wybrany przez Sejm deklarowaliśmy, że mamy w tej kwestii takie samo zdanie jako cała opozycja, czyli koalicja senacka. Ale wiadomo, że zdarzają się problemy wtedy, kiedy senatorowie nie głosują bezpośrednio, czyli nie są obecni na sali. Z tego powodu zawsze jest jakieś zdenerwowania i tak było w tym czasie - powiedziała senator Morawska-Stanecka.

- Zawsze boimy się, że ktoś nie mógł zagłosować, lub nie był na łączach -

- Tak było wczoraj. Kontaktował się senator (Marcin) Bosacki z senatorem (Robertem) Dowhanem i senator Dowhan twierdzi, że nie mógł się połączyć. Takie sytuacje się zdarzają. Ale wyszło tak, jak powinno wyjść, czyli senat nie dał rekomendacji panu posłowi Bartłomiejowi Wróblewskiemu do pełnienia tej zaszczytnej funkcji RPO. Wczoraj w czasie debaty senackiej bardzo dokładnie to uzasadnialiśmy - powiedziała wicemarszałek senatu. Przyznała, że koalicja senacka jest jednością we "wszystkich ważnych głosowaniach". - Nie przegraliśmy jeszcze żadnego ważnego głosowania - powiedziała polityk Lewicy.

- W czwartek po głosowaniu zaapelowaliśmy do wszystkich i to nie tylko do opozycji, bo żeby wybrać rzecznika praw obywatelskich potrzebne są głosy koalicji rządzącej. Apelowaliśmy aby usiąść do stołu i wybrać taką osobę, na którą wszyscy bylibyśmy w stanie się zgodzić - powiedziała senator Lewicy.

"Nie chcę mówić o nazwiskach"

Zapytana o kandydaturę senator niezależnej Lidii Staroń odpowiedziała, że nie było rozmów na ten temat.

- Lidia Staroń z nami nie rozmawiała, to na razie jedna z kandydatur na RPO, która pojawia się w przestrzeni publicznej - podkreśliła wicemarszałek.

- Pani Senator Lidia Staroń nic na ten temat na razie nie mówiła. Przynajmniej z nami (Lewicą) nie rozmawiała. W związku z tym to jest kandydatura, która pojawia się w przestrzeni publicznej - powiedziała Morawska Stanecka.

Jak dodała "nie chce mówić o nazwiskach", aby ich nie "spalić".

- Apeluję do wszystkich, żebyśmy wreszcie usiedli i dla obywateli wybrali rzecznika praw obywatelskich. Bo to jest rzecznik obywateli, a nie polityków - dodała.

Zdaniem Morawskiej-Staneckiej "pandemia jest pretekstem, by ograniczyć parlamentaryzm. W Sejmie nie odbywają się debaty, pani marszałek decyduje o tym, jakie komisje będą się odbywać".

