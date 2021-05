"Trzeba się uderzyć we własną pierś i zagłosować za". Poseł Lewicy apeluje do KO

- Rozmowy szły bardzo dobrze, natomiast w momencie, kiedy Lewica podjęła decyzję o wyborze PiS w tych negocjacjach, to te rozmowy się zamknęły - mówił w "Debacie Dnia" Piotr Borys (PO). - O czym wy mówicie? Wy jak zwykle w PO krytykujecie PiS, a jak przyszło co do czego, żeby porozmawiać, usiąść i wynegocjować, to wy marzyliście o rządzie tymczasowym - odparł Marcin Kulasek z Lewicy.

- Odbywały się rozmowy, one szły bardzo dobrze natomiast w momencie, kiedy Lewica podjęła decyzję o wyborze PiS w tych negocjacjach, to te rozmowy się zamknęły. Kiedy byliśmy razem, wygraliśmy Senat i trzeba wrócić do tej dobrej współpracy. Celem Kaczyńskiego jest rozbicie opozycji tak jak zrobiono to na Węgrzech i pokonanie opozycji tak naprawdę poprzez jej pokłócenie - mówił w "Debacie Dnia" Piotr Borys (PO).

- O czym wy mówicie? Wy jak zwykle w PO krytykujecie PiS, a jak przyszło co do czego, żeby porozmawiać, usiąść i wynegocjować, to wy marzyliście wtedy o rządzie tymczasowym. Takie są realia pośle Borys i trzeba się uderzyć we własną pierś i zagłosować w Senacie za ratyfikacją, bo te pieniądze Polakom i Europie są potrzebne. Nie róbcie polityki tam, gdzie jej nie powinno być. Nad tymi pieniędzmi będzie czuwać UE, więc przestańcie mówić bajki - powiedział Marcin Kulasek z Lewicy.

Wideo: politycy dyskutowali o ratyfikacji Funduszu Odbudowy

- Unia stawia warunki: 37 proc na klimat i 20 proc. na cyfryzację i to są wymogi UE, które spełniamy. Proszę nie mówić, że my będziemy swoim dawać. Nie ma swoich - powiat w woj. pomorskim rządzony przez samorząd platformy nie dostał ani złotówki, a my dajemy wszystkim - ocenił Kazimierz Smoliński (PiS).

