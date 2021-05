Ponad 200 osób trzecią dobę poszukuje dwóch nastolatków, którzy zaginęli w woj. lubuskim. Ratownicy skupią się w czwartek na przeszukiwaniu koryta rzeki Odry i jej okolic od Cigacic w dół jej biegu. W pobliżu rzeki psy złapały wcześniej ślad. Zaginieni to 13-letni Filip i 15-letni Marek, którzy w poniedziałek wyszli z domów we wsi Ledno i do tej pory nie nawiązali kontaktu z rodzinami.