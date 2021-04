Ponad 18 tys. zaginięć wśród uchodźców. Co stało się z dziećmi i nastolatkami?

Z danych wynika, że w latach 2018-2020 w Europie zgłoszono łącznie 18 292 takich przypadków. Informacje pochodzą z ośrodka badań "Lost in Europe".

Materiały zostały przedstawione przez niemieckiego nadawcę radiowo-telewizyjnego RBB, brytyjski "The Guardian" oraz holenderskiego nadawcę VPRO. Zagraniczne media powołały się na wspólną analizę. Przedstawione dane RBB określił jako przybliżone.

