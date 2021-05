Jacek Sasin w programie "Gość Wydarzeń" [OGLĄDAJ] od godz. 19:20

Jednym z tematów rozmowy będzie unijny Funduszu Odbudowy, który ratyfikował we wtorek Sejm. Przeciwko ustawie zagłosowali koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości - posłowie Solidarnej Polski. Do Polski ma trafić ok. 58 mld euro.

ZOBACZ: Fundusz Odbudowy. Sejm zdecydował ws. ratyfikacji

Poprzednie odcinki "Gościa Wydarzeń" są dostępne tutaj.

WIDEO - Ojciec zginął na oczach dzieci. Wypadek w Krośnie Odrzańskim Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/Polsat News