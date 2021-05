22-latek oblał się łatwopalną substancją, podpalił i wbiegł do jednej z restauracji w Ryczywole (Wielkopolskie). Mężczyzna z poparzeniami został zabrany do szpitala.

Do zdarzenia doszło we wtorek po południu; w środę sprawę opisały lokalne media.

St. sierż. Izabela Leśnik z KPP w Obornikach powiedziała, że "rzeczywiście wczoraj ok. godz. 16.30 w Ryczywole doszło do takiego zdarzenia. 22-letni mężczyzna oblał się substancją łatwopalną, następnie podpalił. Został przewieziony do szpitala".

Motywy mężczyzny

Mężczyznę uratował klient restauracji, który wcześniej wyszedł z lokalu ze swoim zamówieniem. - Przewrócił go na podłogę i próbował ugasić ogień własną bluzą - powiedzieli świadkowie zdarzenia portalowi "Oborniki Nasze Miasto".

Policja nie podaje na razie więcej informacji w tej sprawie. Według lokalnych mediów, 22-latek po podpaleniu wbiegł do jednej z lokalnych restauracji; poparzony trafił do szpitala.

Nieznane są motywy, które pchnęły go do desperackiego czynu.

rsr/PAP/Oborniki Nasze Miasto