Nękał i oblał kwasem modelkę. Sąd Najwyższy utrzymał wyrok

Sąd Najwyższy odrzucił kasację Roberta W., który nękał, groził i śledził łódzką fotomodelkę. W końcu w 2005 roku oblał kobietę kwasem, który poparzył jej 20 proc. ciała w tym twarz. Poszkodowana przechodziła długą rehabilitację, do dziś jej ciało pokrywają blizny.

W środę Sąd Najwyższy odrzucił kasację stalkera Roberta W. Mężczyzna przez 11 lat nękał, śledził łódzką fotomodelkę Katarzynę Dacyszyn. Wysyłał jej obraźliwe wiadomości SMS, a także ubliżał jej w internecie.

Kobieta oskarżyła Roberta W., który był wtedy jej sąsiadem o stalking. W sierpniu 2016 r. przed rozprawą w łódzkim sądzie mężczyzna podszedł do Dacyszyn z kubkiem po kawie i oblał ją kwasem siarkowym, który wlał do środka.

ZOBACZ: W wypadku straciła nogę, ale nie marzenia. Dziś modelka inspiruje miliony

Obrona domagała się uchylenia wyroku sądu apelacyjnego skazującego stalkera na 25 lat więzienia i chciała ponownego rozpoznania sprawy. Obrońca domagał się zmiany kwalifikacji czynu z usiłowania zabójstwa na spowodowanie ciężkich obrażeń ciała u pokrzywdzonej.

"Czułam się jakbym płonęła żywcem"

Fotomodelka i projektantka mody Katarzyna Dacyszyn opowiedziała "Wydarzeniom" o ataku w sądzie.

- Czułam się jakbym płonęła żywcem, to jest bardzo trudne do opisania - powiedziała modelka.

ZOBACZ: Spektakularny napad na jubilera. Staranowali drzwi autem, zabrali łup wart miliony

Żrąca substancja spowodowała u modelki rozległe poparzenia twarzy, oka, klatki piersiowej i tułowia.

ZOBACZ: Wciągnął żonę do samochodu, oblał kwasem i uderzał młotkiem w głowę

Z relacji świadków wynika, że atak mężczyzny był zaplanowany, a mężczyzna przygotowywał się do niego.

Pierwszy wyrok i apelacja

Pod koniec października 2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi skazał mężczyznę na 25 lat więzienia - karę surowszą, niż tę, o którą wnioskowała prokuratura. Zasądził również 12-letni zakaz zbliżania się do ofiary na mniej niż 100 metrów.

WIDEO: Relacja Grzegorza Łaguny z Sądu Najwyższego

Według sądu sprawca działał z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia kobiety, bo miał świadomość, że kwas może być groźny dla życia. Tym samym sprawa została zakwalifikowana jako usiłowanie zabójstwa, a nie uszkodzenie ciała. Sąd Apelacyjny utrzymał ten wyrok w mocy.

ZOBACZ: Sąd zadecyduje ws. aresztu dla Sławomira Nowaka

Od wyroku Sądu Apelacyjnego kasację do Sądu Najwyższego wniósł obrońca skazanego. W skardze tej wniesiono o uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Adwokat W. chciał zmiany kwalifikacji czynu z usiłowania zabójstwa na ciężkie obrażenie ciała pokrzywdzonej, które jest zagrożone karą do 15 lat więzienia.

WIDEO: Materiał Dawida Stysia z Wydarzeń

Według obrony sprawca nie miał pełnej świadomości tego, że jego działanie może skutkować śmiercią poszkodowanej. Pełnomocnik i prokuratura zgodnie wnieśli o oddalenie kasacji.

Sąd Najwyższy kasację oddalił na posiedzeniu w środę.

laf/hlk/ polsatnews.pl, PAP