15-latek oblał się benzyną i podpalił. Doszło do tego na prywatnej posesji we wsi Mucharz w okolicach Wadowic (Małopolskie). Chłopak został przetransportowany śmigłowcem LPR do do Dziecięcego Szpitala w Krakowie. Jego stan jest ciężki. Ma poparzone 50 proc. powierzchni ciała. Jego motywy nie są znane.