Senat zajmie się na posiedzeniu wyrażeniem zgody na powołanie posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. W kwietniu Wróblewski został wybrany na RPO przez Sejm. Aby mógł on objąć to stanowisko musi teraz jeszcze uzyskać poparcie Senatu.

Do czterech razy sztuka

Wybór RPO jest konieczny, ponieważ we wrześniu ub. roku upłynęła kadencja RPO Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.

Parlament wcześniej już trzykrotnie, bezskutecznie, próbował wybrać następcę Bodnara. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni, nie uzyskała ona jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody.

Inne ważne tematy na posiedzeniu

Senat zajmie się też nowelą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z którą o 187 mln zł zostanie zwiększona rezerwa subwencji oświatowej.

Środki te mają być przeznaczone na zapewnienie uczniom po powrocie do szkół wsparcia w postaci dodatkowych zajęć wspomagających utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego co pozwoli uzupełnić ewentualne braki w opanowaniu przez uczniów wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Nowela wprowadza też możliwość organizowania punktów szczepień w aptekach, zmienia również przepisy dotyczące emerytur górniczych.

Wsparcie dla rodzin zastępczych

Senatorowie zajmą się też nowelą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która przewiduje, że wnioski o świadczenie "Dobry start" będzie można składać wyłącznie w drodze elektronicznej. Rząd chce, by organem realizującym "Dobry start" nie były już samorządy, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych; świadczenie ma być wypłacane jedynie na rachunek bankowy.

Senat będzie również debatował nad nowelą ustawy o dowodach osobistych zgodnie z którą od 2 sierpnia w warstwie elektronicznej dokumentów znajdą się odciski palców, a do warstwy graficznej powróci podpis posiadacza. Wnioski o wydanie takich dowodów nie będą mogły być składane online. Na swoim posiedzeniu senat zajmie się nowelą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, nowelizacją prawa energetycznego, oraz senatorowie będą dyskutować nad nowelą ustawy o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym.

W porządku obrad Senatu jest też nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, Senatorowie zajmą się także powstaniem Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, ustawami o samorządach oraz nowelizacją o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Senat zajmie się też projektem uchwały w 100-lecie III Powstania Śląskiego.

