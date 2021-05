Koronawirus sieje spustoszenie w Indiach. Według statystyk, w państwie potwierdzono ok. 23 mln przypadków zakażenia COVID-19. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 250 tys.

Dryfujące ciała martwych hindusów znaleziono w Gangesie w stanie Uttar Pradesh. Według nieoficjalnych doniesień z rzeki wyłowiono nawet 150 ciał. Lokalni mieszkańcy uważają, że zwłoki zostały wyrzucone do wody z powodu przepełnienia krematoriów.

Na Twitterze rozgorzała dyskusja na ten temat. Według serwisu AJ+ należącego do Al Jazeery, dziesiątki ofiar dryfujących w Gangesie mogły mieć koronawirusa.

Dozens of bodies of suspected #COVID19 victims washed up on the Ganges river in India.



Locals believe they were dumped because cremation sites are at capacity. India is reporting almost 4,000 deaths from the virus daily, and just 2.5% of the population has been fully vaccinated. pic.twitter.com/0YwplOP6LU