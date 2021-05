Koronawirus - Raport Dnia. Środa, 12 maja

Raport Dnia - podsumowujemy najważniejsze informacje dotyczące pandemii koronawirusa i jej skutków.

Ponad 4 tys. nowych przypadków

Mamy 4255 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa;

Z powodu COVID-19 ostatniej doby zmarły 87 osoby;

W wyniku współistnienia koronawirusa z innymi chorobami zmarło 256 osób;

Największa liczba zakażeń była w woj. śląskim - 634, wielkopolskim - 523 i mazowieckim - 503;

Obecnie w szpitalach przebywa 14 359;

1859 wymaga wsparcia respiratora;

Łączna liczba zakażeń wzrosła do 2 mln 842 tys. 339 osób;

Łączna liczba zgonów wzrosła do 70 tys. 679 osób;

Łączna liczba ozdrowieńców wynosi 2 mln 582 tys. 519 osób.

Rząd przyspiesza luzowanie obostrzeń

Zdecydowaliśmy się dokonać korekt, modyfikacji w planie, który obowiązuje na maj i który jest dobrym planem. Przyspieszamy otwarcie kin teatrów, filharmonii, instytucji kultury o jeden tydzień, a dokładnie na 8 dni, na 21 maja. Wszystko po to, by w reżimie sanitarnym można będzie te działy życia społecznego uruchamiać - powiedział premier;

- Przyspieszamy otwarcie, które wcześniej zasygnalizowaliśmy na 29 maja, o jeden dzień, na 28 maja, ponieważ jesteśmy w kontakcie z różnymi branżami. Branża sportowa, kluby fitness, baseny będą mogły w reżimie sanitarnym być ponownie uruchamiane - dodał premier;

Mateusz Morawiecki przyznał, że otrzymał też pismo z Polskiej Izby Estradowej dotyczące "odmrożenia" również tej branży. - Ten temat musimy przepracować jeszcze przepracować, jestem w kontakcie z wicepremierem Glińskim - skomentował premier.

Leczenie amantadyną. Badania międzynarodowego konsorcjum

Oddział Neurologii SPSK nr 4 w Lublinie wszedł w skład międzynarodowego konsorcjum prowadzącego badania nad skutecznością amantadyny i jej pochodnych w leczeniu infekcji SARS-CoV-2;

- Głównym tematem zainteresowań jest użycie tego leku jako wczesna interwencja, czyli chcemy zapobiec progresji infekcji w kierunku COVID-19, a więc wieloukładowej choroby związanej z dysfunkcją wielu narządów – powiedział prof. Konrad Rejdak;

- Mamy szansę zbliżyć się do wyjaśnienia tych wszystkich tajemnic związanych z pozytywnymi doniesieniami od pacjentów, że lek działa ochronnie. Jest to już wykazane w wielu ośrodkach przez wielu badaczy niezależnych, a teraz czas na wyniki badań kontrolowanych oraz badania molekularne – zaznaczył Rejdak.

Rząd Norwegii zrezygnował ze szczepionek AstraZeneca i J&J

- Zdecydowaliśmy, że preparat AstraZeneca zostanie na stałe usunięty z naszego programu. Natomiast szczepionka firmy J&J trafi do magazynu i zostanie wykorzystana w przypadku wystąpienia dużej epidemii - oświadczyła premier Norwegii Erna Solberg;

Rząd zapowiedział zaszczepienie jednocześnie grup wiekowych 18-24 oraz 40-44 lata przed osobami w wieku 25-39, które trafią na koniec kolejki. Jak tłumaczyła Solberg, "infekcja Covid-19 częściej występuje u młodych ludzi, a osoby powyżej 40 lat ponoszą większe ryzyko poważnego zachorowania";

60 proc. więcej szczepionek dla gmin, w których występuje trudniejsza sytuacja epidemiczna. Odbędzie się to kosztem innych miejsc, gdzie zakażenia są nieliczne.

Szpitale tymczasowe. Wiceminister ujawnił koszty

- Łączny koszt utworzenia szpitali tymczasowych w Polsce to jest 591 mln zł, z czego wypłacono już na działalność tych szpitali i na utworzenie 508 mln zł - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska;

Wiceszef resortu dodał, że koszty są różne w zależności od województwa i ich lokalizacji;

- Do tych szpitali ARM dostarczył sprzęt medyczny na kwotę ok. 300 mln zł - podał Kraska;

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia Kraska odpierał zarzuty posłów opozycji, że szpitale powstały za późno i były za drogie.

- Na razie nie rozważamy wprowadzenia przymusu. Dojdziemy do pewnego punktu przesilenia, gdzie ludzie już nie będą szukali szczepionek - mówił Adam Niedzielski. Jego zdaniem, szczepionki będą na tyle dostępne, że to one będą czekały na ludzi. Szef resortu zdrowia odniósł się także do propozycji płacenia za leczenie przez osoby niezaszczepione.



