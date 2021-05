Wejście lubelskiego ośrodka do międzynarodowego konsorcjum to szansa na opracowanie skutecznej terapii przeciwko infekcji SARS-CoV-2 – powiedział szef Katedry i Kliniki Neurologii SPSK 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Konrad Rejdak.

Prof. Rejdak wraz ze swoim zespołem z Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie weszli w skład międzynarodowego konsorcjum prowadzącego badania nad skutecznością amantadyny i jej pochodnych w leczeniu infekcji SARS-CoV-2.

ZOBACZ: Sprawdzają skuteczność amantadyny w leczeniu COVID-19. Kiedy wyniki badań?

Konsorcjum tworzą m.in. niemieckie Towarzystwo Maxa Plancka oraz uniwersytety w Kopenhadze, Barcelonie, Atenach, Aarhus i Leuven. Konsorcjum złożyło projekt naukowy w europejskim konkursie Horison 2021. Udziałem lubelskich specjalistów będzie badanie kliniczne w leczeniu amantadyną pacjentów zarażonych SARS-CoV-2 realizowane w szpitalu klinicznym nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z partnerskimi ośrodkami klinicznymi z Warszawy, Grudziądza, Wyszkowa i Rzeszowa.

Co jest przedmiotem badań?

- Głównym tematem zainteresowań jest użycie tego leku jako wczesna interwencja, czyli chcemy zapobiec progresji infekcji w kierunku COVID-19, a więc wieloukładowej choroby związanej z dysfunkcją wielu narządów – powiedział Rejdak.

ZOBACZ: Dr Bodnar o amantadynie: od października apelowałem do ministerstwa o badania kliniczne

- My badamy również aspekt zaburzeń neurologicznych, co jest oryginalnym wkładem do tego projektu. Do całości projektu wchodzą dwa badania kliniczne, nasze pierwsze zarejestrowane na świecie z użyciem amantadyny, a parę dni temu rozpoczęło się analogiczne badanie kliniczne w Danii – dodał.

Wniosek do programu Horison 2021 ma pozwolić na rozszerzenie badań. - Będzie możliwe zrobienie potężnego badania europejskiego z udziałem innych krajów i utworzenia całej linii leków opartych na amantadynie, bo przewidujemy, że koronawirusy będą nam dalej towarzyszyły – podkreślił Rejdak.

Badania kontrolowane

- Mamy szansę zbliżyć się do wyjaśnienia tych wszystkich tajemnic związanych z pozytywnymi doniesieniami od pacjentów, że lek działa ochronnie. Jest to już wykazane w wielu ośrodkach przez wielu badaczy niezależnych, a teraz czas na wyniki badań kontrolowanych oraz badania molekularne – zaznaczył Rejdak.

Badanie kliniczne z zastosowaniem amantadyny w Lublinie rozpoczęło się na początku kwietnia. Dotychczas wzięło w nim udział kilkudziesięciu pacjentów, a grupa docelowa to 200 osób – podał Rejdak.

Amantadyna była w latach 1996-2009 szeroko używana w profilaktyce i w leczeniu wirusowej grypy typu A. Obecnie jest stosowana, jako lek neurologiczny i podawana pacjentom z chorobą Parkinsona lub stwardnieniem rozsianym.

WIDEO - Donald Trump w szpitalu. Lekarze ujawnili stan zdrowia prezydenta USA Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP