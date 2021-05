Zadał kilka ciosów nożem ojcu. "Mrożące krew w żyłach sceny"

Kilka dni temu będzińscy policjanci zostali wezwani do awantury, do której doszło wieczorem w mieszkaniu przy ul. Szymborskiej. Okazało się, że biorą w niej udział pijany 32-latek i jego ojciec.

Przebieg zdarzenia

"W pewnym momencie kłótnia słowna przerodziła się w mrożące krew w żyłach sceny. 32-latek chwycił za nóż i przyłożył go ojcu do szyi. Podczas szarpaniny mężczyzna kilkukrotnie ugodził nożem swojego ojca w okolice szyi, klatki piersiowej i brzucha. 60-latkowi w pewnym momencie udało się wyrwać nóż z ręki syna i odrzucić go na bok. Pokrzywdzony z ranami na ciele został przewieziony do szpitala" - poinformowała będzińska komenda.

Zatrzymany przez mundurowych sprawca miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. We wtorek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek śledczych i prokuratora najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Może mu grozić nawet kara dożywocia.

